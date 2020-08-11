وكيل الأزهر الأسبق: نشر صور الموتى مستقبح شرعا

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، إن هناك بعض السلوكيات الغريبة التي تظهر من آن لآخر بسبب التقنيات والوسائل الحديثة، ومنها تصوير الميت بعد وفاته وأحيانا داخل قبره بعد دفنه ونشر الصور على شبكات التواصل.وأضاف "شومان"، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الدافع غالبا ليس الإساءة للميّت حيث يكون الفاعل صديقا للمتوفى أو قريبا له، إلا أن هذا الأمر يجب أن يتوقف عنه الناس قبل أن يتحول إلى سلوك سيء متكرر، فللآدمي حرمته في حياته وبعد وفاته، وكما لايجوز تصويره ونشر صوره حيا من دون إذنه فكذا لايجوز بعد موته من باب أولى، لما فيه من انتهاك حرمة الموت والقبر وإيذاء لمشاعر أهله.وتابع: "أعجب حقا لشخص استطاع داخل القبر أن يخرج هاتفه ويصور حبيبا له مع أن الموقف موقف حزن واعتبار".