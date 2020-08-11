مقتل رجل فى احتجاجات بيلاروس بعد فوز لوكاشينكو

لقي متظاهر حتفه أثناء احتجاجات عنيفة في بيلاروس، حسبما أفادت السلطات في مينسك.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" جاءت الاحتجاجات بعد موجة من الاعتقالات في جميع أنحاء بيلاروس عقب الفوز الساحق للرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو في انتخابات يقول كثيرون إنها كانت مزورة.وذكرت السلطات أن عبوة ناسفة كان الرجل يعتزم إلقائها على وحدات الشرطة الخاصة، انفجرت في يده ولقي حتفه جراء إصابته بجروح خطيرة.وأضافت أنه في وقت سابق ثار جدل بين متظاهرين والشرطة عند حاجز في العاصمة.