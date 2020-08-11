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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: ما حدث فى لبنان كان رهيبًا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:24 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن ما حدث في لبنان كان رهيبًا، مضيفا: "توجد ثورة هناك الآن".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" صرح ترامب بأن ما حدث في لبنان أمر محزن ومن أصعب الأشياء التي رآها.

وكان الرئيس الأمريكي قد قال إن انفجار مرفأ بيروت يبدو هجومًا مروعًا، وأضاف أن "بعض الجنرالات يرجحون وقوع هجوم أو انفجار قنبلة من نوع ما في بيروت"، لكنه تراجع عن تصريحاته وأفاد بأنه لا يمكن لأحد أن يحدد أسباب الانفجار الكبير.

وتعهد الرئيس الأمريكي يوم الأحد، بتقديم مساعدات مالية كبيرة للبنان لكنه أحجم عن تقديم أرقام.

وأوضح أن واشنطن سترسل طائرات إضافية لمساعدة لبنان، بعد الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت.

يذكر أن الرئيس الأمريكي شارك يوم الأحد، في مؤتمر دولي عبر الفيديو لدعم لبنان، بعد 5 أيام من الانفجار الضخم.

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