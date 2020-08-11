تكليف ميشال تامر برئاسة بعثة البرازيل لإغاثة لبنان

كلف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الرئيس السابق ميشال تامر برئاسة بعثة مساعدات البلاد إلى لبنان، والذي شهد انفجارًا ضخمًا في العاصمة بيروت.يشار إلى أن تامر، الذي تولى رئاسة البلاد من عام 2016 حتى 2018، هو ابن لمهاجرين لبنانيين ويحمل الجنسيتين اللبنانية والبرازيلية.ومع ذلك، فقد تورط تامر في فضيحة فساد، ويحتاج إلى إذن من القضاء لمغادرة البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.وقال تامر إن ذلك التكليف يعد شرفًا له وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات للسماح له بالاضطلاع بمهمته.