ميجان ماركل تثير غضب القصر الملكى.. والسبب قلادة!

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرًا عن الدوقة السابقة "ميجان ماركل" التي تعتبر من أكثر الشخصيات جدلا حول العالم، على الرغم من أنها لم تعد جزء من العائلة المالكة، وذلك بعد نشر كتاب "العثور على الحرية" الذي تم توثيق فيه رحلة ميجان والأمير هاري من أول تعارفهما حتى الزواج والعقبات التي واجهتهم.ومن الأمور التي وردها الكتاب أن هناك قلادة أشعلت الخلاف بين ميجان والقصر الملكي وهذه القلادة هي هدية من الأمير هاري لها، والقلادة حملت حرفي "M وH| أي هاري وميجان، وهي ناعمة جدًا مصنوعة من الذهب بعيار 14 قيراطًا، وثمنها لا يتجاوز 240 دولارًا.وقد أصرت ميجان على ارتدائها وعدم خلعها لأن لها رمزية خاصة بالنسبة لها، لكن ذلك لم يرضى القصر الملكي، حيث كان مسئولون البروتوكول غير راضيين أبدًا عن مستوى المجوهرات التي ترتديها ميجان، فهناك أصول وقواعد معينة مرتبطة بطريقة اختيار المجوهرات.وقد عبرت ميجان ماركل عن استيائها من هذه التصرفات والسلوكيات، حيث لا يمكن أن ترتدي قطعة مجوهرات دون موافقة، كل ذلك جاء في الكتاب المنشور، لكن مع الإشارة إلى أن هاري وميجان لم يشاركا في تأليفه، واستند إلى تجارب المؤلفين الخاصة كصحافيين مستقلين.