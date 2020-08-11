السلطات العراقية تنفى تعرض منفذ حدودى مع الكويت إلى «عمل تخريبيى»

نفى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق اللواء تحسين الخفاجي، تعرض منفذ حدودي مع الكويت إلى "عمل تخريبي".وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال المتحدث في بيان مقتضب: "تناقلت بعض وكالات الأنباء خبرا عن تعرض منفذ جريشان إلى عمل تخريبي، وهذا غير صحيح".وأضاف أن "قيادة العمليات المشتركة تنفي هذا الخبر".وفي وقت سابق تداولت أنباء عن وقوع انفجارًا على الحدود بين العراق والكويت نجم عن استهداف ميليشيا مسلحة لقافلة تحمل عتادا للجيش الأمريكي.