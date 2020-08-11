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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو يعرب عن «قلقه الشديد» لتوقيف قطب الإعلام جيمى لاى فى هونج كونج

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:05 ص
بومبيو
بومبيو
وكالات
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن "قلقه الشديد" لتوقيف قطب الإعلام جيمي لاي في هونج كونج وهو واحد من الشخصيات البارزة في الحراك المؤيد للديموقراطية في المدينة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال بومبيو: "أنا قلق جدًا للمعلومات التي تفيد بتوقيف جيمي لاي بموجب القانون الصارم للأمن القومي".

واعتبر أن عملية التوقيف هذه "دليل جديد على أن الحزب الشيوعي الصيني قد انتزع حريات هونج كونج وحقوق شعبها".

وكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس "إنها إهانة لمحبي الحرية في جميع أنحاء العالم"، وقال: "الولايات المتحدة ستواصل دعم جيمي لاي وجميع سكان هونج كونج المحبين للحرية".

بدورها، أعربت الحكومة البريطانية عن "قلقها العميق" لهذا التوقيف.

وأعلن متحدث باسمها: "نحن قلقون بشدة لتوقيف جيمي لاي وستة آخرين في هونج كونج هذا دليل إضافي على أن قانون الأمن القومي يستخدم لإسكات المعارضة".

وأوقِف لاي صاحب صحيفة "آبل دايلي" ومجلة "نيكست" المنتقدتين للنظام الصيني، الإثنين، لشبهات فساد وتواطؤ مع قوى أجنبية، وهي واحدة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الأمن القومي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ أواخر يونيو.

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