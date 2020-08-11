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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الأمريكية: لا مخالفات فى مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:48 ص
أسلحة
أسلحة
وكالات
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ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مكتب المفتش العام بالوزارة لم يكتشف أي مخالفات في مبيعات الأسلحة الطارئة من جانب الحكومة الأمريكية إلى دول شرق أوسطية هي السعودية والأردن والإمارات.

وأوضحت الوزارة في بيان أن «مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية، أكد في تقرير نهائي أن الوزارة عملت بما يتفق تمامًا مع القانون».

وتابع البيان أن مكتب المفتش العام «لم يجد أي مخالفات في ممارسة الإدارة لسلطات الطوارئ المتاحة بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة للتعجيل بأنظمة دفاعية حيوية بقيمة 8 مليارات دولار لشركاء الشرق الأوسط الرئيسيين».

يشار إلى أن قرار وزارة الخارجية بإطلاع الصحفيين على التقرير هو أمر غير عادي؛ لأن التقرير لم ينشر علنًا بعد.

وقالت الوزارة، إن التقرير كشف عن أن سلطات الطوارئ التي استخدمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتبرير مبيعات الأسلحة لحلفائها في الشرق الأوسط، قد تم استخدامها أيضًا من جانب أربع إدارات أمريكية سابقة لمعالجة تهديدات خطيرة للأمن القومي.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: «التحديات والقضايا في المنطقة، في الخليج، نتجت مباشرة من العدوان القادم من إيران، وأنشطتها الخبيثة خلال العام الماضي، وأظهرت لماذا كان علينا اتخاذ الإجراءات المناسبة».

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