الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

يتّوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري.. طقس معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشرقية، لطيف ليلا.. طقس حار نهارا على شمال الصعيد، معتدل ليلا والرياح معتدلة.. شديد الحارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا، معتدل ليلا على جنوب الصعيد.ويكون هناك أمطار خفيفة (20% تقريبا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.. وأمطار خفيفة (20% تقريبا) تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 34 25الإسكندرية 31 24وادى النطرون 34 25طنطا 33 24شبين الكوم 34 25دمنهور 33 24بلطيم 31 24مطروح 29 24السلوم 32 23سيوة 37 24بورسعيد 30 25دمياط 30 26الزقازيق 34 25المنصورة 33 25الإسماعيلية 36 24السويس 36 23العريش 31 23رفح 30 23رأس سدر 37 26نخل 36 21نويبع 36 29طابا 36 29كاترين 30 20الطور 35 28شرم الشيخ 39 30الغردقة 39 30مرسى علم 38 28الفيوم 37 25بني سويف 37 25المنيا 38 24أسيوط 40 24سوهاج 41 25قنا 42 26الأقصر 44 28أسوان 44 29إدفو 43 29أبوسمبل 42 29الوادي الجديد 43 29شلاتين 38 28أبورماد 37 29حلايب 35 30رأس حدربة 35 30