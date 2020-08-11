باكستان توقف العمل بالتباعد الاجتماعى بعد انخفاض الإصابات بكورونا

تدفق الباكستانيون على صالات الألعاب الرياضية وصالونات الحلاقة والمطاعم التي فتحت أبوابها، للمرة الأولى منذ خمسة أشهر بعد إغلاقها لوقف انتشار فيروس كورونا.وسجلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا أكثر من 280000 حالة إصابة بـ"كوفيد-19" وما يقرب من 6100 حالة وفاة، لكنها شهدت تراجع الأعداد منذ يونيو التي بلغت 7800 حالة إصابة و118 حالة وفاة في يوم واحد.وسجلت باكستان يوم الأحد 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة.وكانت حالات الإصابة اليومية أقل من 1000 حالة في الشهر الجاري.وسمحت الحكومة باستئناف جزئي للأنشطة التجارية في مايو، ورغم إعادة فتح باقي الأعمال حثت الحكومة السكان على اتخاذ التدابير الاحتياطية ومن بينها استعمال الكمامات.