«الطيب» يعلن تحمل الأزهر تكاليف مسحة كورونا لـ«الوافدين»

أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تحمل الأزهر تكاليف تحليل مسحة كورونا عن الطالب الوافد وأسقط عنه دفعها.وانطلقت أمس الإثنين، بمركز الأزهر لتطوير وتعليم الطلاب الوافدين والأجانب، فعاليات مسابقتي "نصف القرآن الكريم" و"الخطابة"، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وإشراف رئيس مركز التطوير.وتهدف المسابقتان إلى تحقيق التواصل بين الوافدين والربط بينهم والتعاون من خلال اللغة العربية، وخلال الفعالية بدأ طلاب مسابقة نصف القرآن الكريم بتلاوة بعض الآيات القرآنية أمام لجنة التحكيم لقياس مقدار حفظهم وتدبرهم لمعاني القرآن الكريم وألفاظه.فيما قام طلاب مسابقة "الخطابة" بإلقاء بعض الخطب الارتجالية لقياس مدى التزامهم بالقواعد النحوية وتعبيرات الوجه والتمثيل في الأداء والثقة بالنفس والثقافة اللغوية.