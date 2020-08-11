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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير الإعلام اليمنى يُدين جريمة إعدام الميليشيا الحوثية لأحد الأسرى بعد تعذيبه

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:49 ص
معمر الإرياني
معمر الإرياني
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أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بإعدام الأسير عبدالحافظ عبدالرب الطاهري من أبناء مديرية الطفة بمحافظة ‎البيضاء وسط اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - إن "الميليشيا الحوثية أعدمت الأسير عبدالحافظ الطاهري بعد أن قامت بتعذيبه بشكل وحشي وقطع لسانه وأذنيه وأنفه وفقع عينيه، وإحراق جثته قبل تسليمها لأسرته".

‏وأضاف أن "هذه الجريمة البشعة التي هزت الرأي العام اليمني تؤكد وحشية وإجرام ميليشيا الحوثي وتنصلها عن كل القوانين والأعراف والقيم والعادات والتقاليد وتعاليم الدين الإسلامي السمحة، وهي تكرار لمشاهد التعذيب الوحشي التي مارستها التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش بحق الأسرى".

‏ودعا الإرياني الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن وكافة منظمات حقوق الإنسان ومناهضة العنف والتعذيب إلى إدانة جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية، وسرعة التدخل لحماية وتأمين سلامة كافة الأسرى والمختطفين في معتقلاتها غير القانونية، والضغط لإطلاقهم فورًا دون قيد أو شرط.

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