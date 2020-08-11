«التعاون الإسلامى» تدين خطة الضم الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية

أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة خطة الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال).وقالت الهيئة، بحسب بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لعقاب جماعي من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.وأكدت أن جميع هذه الإجراءات تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، مما أدى إلى تفاقم التداعيات المتصلة بجائحة كورونا (كوفيد-19) في المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.