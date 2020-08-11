نورا ناجى تناقش «أطياف كاميليا» على «النيل الثقافية».. غدًا

يستضيف الإعلامي خالد منصور الروائية نورا ناجي لمناقشة روايتها «أطياف كاميليا»، وذلك في حلقة جديدة من برنامج الفترة المفتوحة المذاع غدًا الأربعاء في تمام الخامسة مساء على شاسة النيل الثقافية.وجاء على الغلاف الخلفي للرواية: «تتمسَّك كاميليا بروايتها فلا يصدقها أحد، لقد رأت عمتها تذوب أمامها في المرآة، بينما يتمسَّك الأهل بقصتهم؛ هربت العمة من المنزل لتتخلَّص من حياة مثقلة بالخطايا.وحين تعثر كاميليا على أوراق العمة ومذكراتها، تنكشف أمامها حقيقة ما جرى، تتجلى جذور الأوجاع التي أدت لاختفائها الغامض، هي المرأة التي كانت تضجّ بالحياة والأحلام الكبرى، حتى وقعت في الحب».الرواية تتحرى العلاقات الإنسانية المتشابكة، دون أن تقع في فخاخ الإدانة أو صك البراءة لأبطالها، تستعيد فترة سنوات التسعينيات وبداية الألفية بإيقاعها الخاص، وتسعى لاستجلاء صورة أرواحنا الحقيقية، لا تلك التي تطلّ علينا عبر انعكاسات المرآة.نورا ناجي، روائية مصرية، لها 4 روايات «باتا» 2015، «الجدار» 2016، «بنات الباشا» 2017، والتي وصلت للقائمة القصيرة للرواية بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها الـ14 لعام 2018، «أطياف كاميليا» 2019.