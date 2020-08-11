صفاء النجار تناقش «الدرويشة» بمنتدى بتانة.. الخميس

تناقش الروائية والقاصة الدكتورة صفاء النجار المجموعة القصصية «الدرويشة»، وذلك بمنتدى بتانة الثقافي والذي تستضيفه دار بتانة بمقرها بوسط القاهرة، يوم الخميس المقبل في تمام السابعة مساءً.يناقش المجموعة كل من الدكتور يسري عبدالله، والدكتور محمد سليم شوشة، ويديرها الشاعر والناقد شعبان يوسف.يذكر أن صفاء النجار قاصة وروائية صدر لها من قبل عدد من المجموعات القصصية والروائية منها «البنت التي سرقت طول أخيها، وحسن الختام»، وغير ذلك، كما تشرف «النجار» على صفحة مرايا الإبداع والتي تهتم بالابداع العربي في جريدة الدستور.