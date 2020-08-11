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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إطلاق نار بمحيط البيت الأبيض

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:47 ص
البيت الأبيض
البيت الأبيض
وكالات
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أخرجت الخدمة السرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قاعة المؤتمر صحفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد سماع دوي إطلاق نار بمحيط البيت الأبيض، دون شرح الأسباب، حسبما أفادت شبكة "فوكس نيوز".

من جهتها أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأنه تم إخلاء قاعة الصحافة وطلب المغادرة من الصحفيين المغادرة دون معرفة الأسباب إلى أن تم استئناف المؤتمر مرة آخرى.

وقال ترامب بعد لحظات من عودته إلى المنصة: "كان هناك إطلاق نار خارج البيت الأبيض، ويبدو أنه تحت السيطرة بشكل جيد للغاية"، مشيرا إلى أنه لا يعلم بقية التفاصيل.

وصرح الرئيس الأمريكي بأنه تم نقل شخص مصاب للمستشفى، أصيب برصاص الخدمة السرية أو أجهزة إنفاذ القانون، مبينا أنه "يدرك أن المشتبه به مسلح".

وأوضح ترامب أنه يشعر في الأمان بالبيت الأبيض في ظل وجود الخدمة السرية، قائلا إنه نقل إلى المكتب البيضاوي بعد الواقعة.

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