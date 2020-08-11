«إيزى جت» البريطانية تستأنف رحلاتها الجوية إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة الدوليين

صرح الدكتور مهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني، بأنه تم التصديق على تشغيل شركة «إيزي جت» البريطانية أحد أهم شركات الطيران على مستوى العالم وأوروبا، رحلات طيران عارض إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين.وأضاف «نوير»، أن هذه الخطوة الهامة تعد بمثابة مؤشر فعال لانتظام وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها مرة أخرى مع الدول الأوروبية، خاصة بعد ما شهده قطاع الطيران من تأثر خلال الفترة الماضية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بأكمله.وأشار إلى أنه من المقرر أن تسير شركة «إيزى جت» رحلتين أسبوعيًا إلى مطار شرم الشيخ خط سير «مانشستر شرم الشيخ» يومي الثلاثاء والأحد خلال شهر سبتمبر القادم، وبواقع رحلة جوية واحدة أسبوعيًا يوم الأربعاء من مطار «جاتويك» إلى شرم الشيخ، كما سيشهد مطار الغردقة تشغيل أربع رحلات جوية أسبوعيًا أيام الإثنين والأربعاء والخميس والسبت من مطار لندن «جاتويك» اعتبارًا من ٢ سبتمبر المقبل، ورحلتين أسبوعيًا خط سير «مانشستر الغردقة» يومى الأربعاء والسبت من كل أسبوع.