مصادر أمنية: مسلحون يستهدفون معدات وعربات أمريكية على الحدود العراقية الكويتية

أعلنت مصادر أمنية عراقية، الإثنين، أن مجموعة مسلحة قامت باستهداف عربات ومعدات أمريكية في منفذ "‎جريشان" الواقع على الحدود العراقية الكويتية".ونقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، عن مصادر أخرى قولها، إن "انفجارًا، لم تعرف طبيعته، وقع قرب معبر جريشان بين العراق والكويت" ولم تشر المصادر إلى تفاصيل أخرى في هذا الصدد.