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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

نتنياهو يرفض مهلة الـ24 ساعة لتمرير مشروع قانون تأجيل الميزانية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:35 ص
نتنياهو
نتنياهو
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رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعوة وزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل بيني جانتس لتمرير مشروع قانون خلال الـ24 ساعة القادمة لتأجيل الموعد النهائي لتمرير ميزانية الدولة، وذلك للحيلولة دون إجراء انتخابات مبكرة هي الرابعة في إسرائيل خلال 18 شهرًا.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" في نسخته الإنجليزية عن نتنياهو قوله، خلال اجتماع لحزب الليكود: "لسنا في حاجة إلى 24 ساعة ولا نحتاج حتى إلى 24 دقيقة.. لدينا ميزانية معدة ومجهزة لفيروس كورونا وهي بالضبط ما يحتاجه المواطنون الإسرائيليون اليوم".

ودخل نتنياهو وجانتس في مواجهة محتدمة حول الموازنة العامة تهدد بحل الحكومة وإجراء انتخابات جديدة، وكان نتنياهو وجانتس قد اتفقا على تمرير ميزانية لمدة عامين 2020 و2021 في إطار اتفاق الحكومة الائتلافية بين حزبيهما في شهر مايو، قبل أن يطالب نتنياهو الآن بأن تكون الميزانية لعام 2020 فقط بدعوى حالة عدم اليقين الناجمة عن جائحة كورونا.

ويصر جانتس على ميزانية لمدة عامين حسب اتفاقه مع نتنياهو، مؤكدًا أن الميزانية لعامين ستساعد في استقرار الاقتصاد المترنح، كما يخشى جانتس أن يستخدم نتنياهو مفاوضات ميزانية العام المقبل كعذر لحل الحكومة وتجنب نقل السلطة في نوفمبر 2021 بموجب اتفاق التناوب على رئاسة الوزراء بينهما.

وإذا تمت الدعوة لانتخابات جديدة، فستكون الرابعة منذ أبريل 2018.

يشار إلى أن نتنياهو وجانتس اتفقا على تشكيل حكومة وحدة طارئة في مايو بسبب وباء كورونا، بعد فشل ثلاث جولات متتالية من الانتخابات في تحقيق فائز واضح.

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