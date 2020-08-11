حاول إنقاذ غريق بـ«النخيل».. تشييع جثمان شهيد الشهامة بالمنوفية

شيع المئات من أهالي قرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، جثمان علاء محمد، الموظف بمكتب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والذي لقى مصرعه غرقًا أثناء محاولته إنقاذ أحد الشباب من الغرق في شاطئ النخيل بالإسكندرية.وأكد أحمد الضبع، مدير مكتب وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم إبلاغ المديرية بالوفاة مساء الأحد، حيث تمت اتصالات مكثفة لنقل الجثمان إلى المنوفية وإنهاء تصاريح الدفن بتدخل من الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة.وأضاف "الضبع" أن فقيد الشباب كان يتمتع بحسن الخلق وكان محبوبًا بين جميع العاملين بالمديرية، موضحًا أن الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية شارك في تشييع الجثمان وكذلك كافة العاملين بالمديرية الذين تلقوا الخبر بصعوبة نتيجة محبة الجميع له.واتشحت المنوفية بالسواد، وسادت حالة من الحزن من أهالي المحافظة عامة ومركز الشهداء خاصة، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور الفقيد، والدعوات الحارة له ولأهله في مصابهم الأليم.