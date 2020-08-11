المغرب يسجل 826 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الإثنين، تسجيل 826 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين في البلاد إلى 34 ألفًا و63 حالة.وذكر بيان لوزارة الصحة المغربية، أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة من المصابين بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات إلى 516 حالة، كما تم تسجيل 1177 حالة شفاء إضافية، لتبلغ حصيلة التعافي 24 ألفًا و524 حالة.