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عالم

باحثون ببريطانيا يطلبون إجراء اختبارات روتينية للطلبة والمدرسين على كورونا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:51 م
كورونا
كورونا
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طلب عدد من الباحثين في بريطانيا إجراء اختبارات روتينية للطلبة والمدرسين على فيروس كورونا أو «كوفيد-19» للمدرسين والطلبة، وسط نقاش حول كيفية إعادة فتح المدارس بداية العام الدراسي الجديد.

وقال الباحثون الذين يقفون وراء التقرير في مركز «ديلف» ونشرته صحيفة «ذا جارديان»، إن الاختبارات الروتينية ستكون ضرورية عندما يعود غالبية الأطفال إلى المدرسة.

وقالت الدكتورة إيناس حسن، الباحثة في برنامج إدارة الصحة بجامعة إدنبرة والمسؤلة الرئيسية للتقرير، إن المجموعة توصي بإجراء فحص واسع النطاق ومنتظم لجميع الموظفين في المدارس بما في ذلك أولئك الذين لا تظهر عليهم أعراض «كوفيد-19».

وأضافت: «إن تحليل التكلفة والفائدة لفحص الطلبة دون أعراض أكثر صعوبة لكن بشكل عام نوصي بهذا».

ومضت قائلة: «ندرك أن المخاطر الصحية التي يتعرض لها الطلبة أنفسهم من عدوى فيروس كورونا منخفضة للغاية، ومع ذلك، فإن المخاطر التي يتعرض لها موظفو المدرسة وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية والمجتمع الأوسع واضحة، ومن المهم أيضًا منع الإغلاق الكامل أو الجزئي للمدارس أو الغياب لفترات طويلة الناتج عن انتقال العدوى داخل المدارس، حيث سيؤدي ذلك إلى مزيد من الخسائر في التعلم، بما يرتبط بها من آثار اجتماعية واقتصادية طويلة المدى».

وقالت: «الاختبارات الروتينية كانت مهمة لأن انتقال العدوى دون أعراض يقدر بنحو 40 ٪ من انتقال العدوى في المجتمع، وربما أكثر بين الأطفال في سن المدرسة، غالبًا ما يعاني الشباب المصابون بفيروس كورونا من أعراض خفيفة جدًا».

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