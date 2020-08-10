أسرة طالب الـ99% المتوفي: كان طيب القلب.. نستودعه عند الله

قال المهندس محمد أحمد مبروك، شقيق طالب الثانوية العامة المتوفي في حادث سير بكفرالشيخ، والذي حصل على مجموع 99%، إن شقيقه "خالد"، كان طيب القلب يراعى الله فى كافة تصرفاته وأفعاله، وتابع: "كان من أطيب الناس اللى ممكن تقابلها في حياتك.. وكان مصاحب كل كفرالشيخ".وأضاف "مبروك"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن شقيقه كان حسن السمعة وطيب القلب، ومن الشخصيات المخلصة التى تساعد الآخرين.من جهته، قال والد الطالب المتوفى، الحاج أحمد مبروك، إنه احتسب ابنه "خالد" عند الله سبحانه وتعالى، معربا عن أمنيته من الجميع أن يدعوا له وأن يجعله الله من الشهداء، مشددًا على أنه كان يتقى الله فى كل شىء.وتابع: "أنا استودعته عند الله وأنا صابر ومحتسب وإن شاء الله ربنا يسكنه فسيح جناته".