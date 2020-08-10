فنانو لبنان يحتفلون باستقالة حكومة حسان دياب: «عقبال الباقيين»

• نوال الزغبي

• إليسا

• مايا دياب

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، اليوم الإثنين، عن استقالة حكومته رسميا، قائلا في بيان الاستقالة: "إن فئة من الطبقة السياسية حاولت رمي كل موبقاتها على حكومته وتحميلها مسئولية الانهيار"، مضيفا: "فعلا، اللي استحوا ماتوا".وأوضح دياب، خلال تلاوته بيان الاستقالة في مؤتمر صحفي، وقد بدا عليه الغضب أن "منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة، لكنني اكتشفت أن منظومة الفساد أكبر من الدولة، وأن الدولة مكبلة بهذه المنظومة ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها".وعلى صعيد آخر حرص عدد كبير من نجوم الفن اللبنانيين على التعبير عن آرائهم في الوضع السياسي الحالي الذي تشهده بلادهم:احتفلت الفنانة نوال الزغبى، باستقالة الحكومة اللبنانية، عبر حسابها الرسمي بتويتر: "‏حسان دياب استقال.. عقبال الباقيين".وقالت النجمة اللبنانية إليسا، عبر حسابها على تويتر: "بعتذر عن تأييدي أيا حدا بأيا يوم من الإيام حزبيا أو سياسيا أو حتى برئاسة الجمهورية، كلن خذلونا، والفرق إنو نحنا عنا الجرأة نعترف بوقت غيرنا مصرّ يغمّض عيونه ع الغلط، أنا اليوم بعلن انتمائي لأرضى وشعبى وبس".شاركت الفنانة مايا دياب، متابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، تغريدة جديدة لها، هاجمت من خلالها الموالين للسلطات اللبنانية.وكتبت مايا دياب، فى تغريدتها، قائلة: "يا عمّي في سياسيين مجرمين ببلدنا طالعين يقدموا حلول للبلد، إنتوا عارفين أنو نحنا عم نحكي عنكن، ولّا مش عارفين؟؟ عارفين أنكن بلا إحساس ولا خجل ولا ضمير، أنتوا وصلتونا لهون ومش لأن الكارثة الحالية كبيرة يعني رح ننسى كوارثكم السابقة، اخرسوا انضبوا وموتوا، والله فكرة حلوة، سمّموا لأنفسكم".وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت موجة من الاحتجاجات بعد أيام من وقوع التفجيرات التي هزت لبنان وراح ضحيتها العشرات، إلى جانب إصابة الآلاف من اللبنانيين.وفي وقت سابق، قال محافظ بيروت، في مقابلة مع تليفزيون "الحدث"، إن إجمالي الخسائر الناجمة عن الانفجار قد تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، موضحًا أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة.