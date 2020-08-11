أسباب وأعراض جلطة الرئة التى تعرضت لها اليوتيوبر مى ماهر

تفاصيل إصابة اليوتيوبر مي ماهر بجلطة في الرئة وكتب الحساب الرسمي لليوتيوبر مي ماهر: "ادعوا من قلبكم لمي ماهر ربنا يشفيها ويعافيها، جتلها جلطة في الرئة فجأة، وهي دلوقتي في العناية المركزة.. ادعوا لها بالشفاء العاجل يارب".





ولهذا نستعرض في السطور التالية، أسباب وأعراض جلطة الرئة التي تعرضت لها مي ماهر، بحسب الموقع الطبي "mayoclinic".



جلطة الرئة



تحدث الجلطة في الرئة، نتيجة الانصمام الرئوي الذي هو عبارة عن انسداد في أحد الشرايين الرئوية الموجودة بالرئتين، وتنتقل الجلطات الدموية إلى الرئتين من الأوردة العميقة في الساقين أو من أوردة في أجزاء أخرى من الجسم، حيث تعوق الجلطات تدفق الدم إلى الرئتين، وتشكل خطرًا على الحياة، ومع ذلك يمكن للعلاج السريع أن يقلل إلى حد بعيد من خطرها.

أسباب جلطة الرئة - تحدث الجلطة عندما تَعْلق كتلة ما، غالبًا ما تكون جلطة دموية، في أحد الشرايين في الرئة، وغالبًا ما تأتي هذه الجلطات الدموية من أوردة عميقة في السيقان، وتعرف باسم "تخثُّر الأوردة العميقة" (DVT).



-انقطاع الإمداد الدموي عن كل منطقة في الرئة متصلة بشريان مسدود وهو ما يُعرَف بالاحتشاء الرئوي، ويشكل خطرا على الإنسان لأنه يعيق الرئة عن إمداد بقية الجسم بالأكسجين.



-انسداد في الأوعية الدموية بسبب دهون من نخاع عظمة طويلة مكسورة.

- يحدث بسبب جزء من ورم.

- وجود فقاعات هوائية بالجسم.

أعراض جلطة الرئة - يختلف تأثيرها بحسب حجم الجلطة وما إذا كان يوجد مرض رئوي أو قلبي كامن.

- ضيق النفس، يظهر على المريض كل مفاجئ ويزداد سوءًا دائمًا مع المجهود.

- يظهر ألم الصدر، قد يشعر الإنسان بنوبة قلبية، وألما حادًّا وتشعر به عند التنفس بعمق، أو عند السُّعال، أو الانثناء أو الانحناء.

- السُّعال، قد يُنتج السُّعال بلغمًا دمويًّا أو به خطوط دموية.

- سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها.

- الدوار أو الدوخة.

- فرط التعرق.

- الحُمَّى.

- ألم أو تورم الساقين أو كليهما، عادة في ربلة الساق، نتيجة تخثر وريدي عميق.

- الجلد الرطب أو شاحب اللون (الزرقة). تحدث الجلطة في الرئة، نتيجة الانصمام الرئوي الذي هو عبارة عن انسداد في أحد الشرايين الرئوية الموجودة بالرئتين، وتنتقل الجلطات الدموية إلى الرئتين من الأوردة العميقة في الساقين أو من أوردة في أجزاء أخرى من الجسم، حيث تعوق الجلطات تدفق الدم إلى الرئتين، وتشكل خطرًا على الحياة، ومع ذلك يمكن للعلاج السريع أن يقلل إلى حد بعيد من خطرها.- تحدث الجلطة عندما تَعْلق كتلة ما، غالبًا ما تكون جلطة دموية، في أحد الشرايين في الرئة، وغالبًا ما تأتي هذه الجلطات الدموية من أوردة عميقة في السيقان، وتعرف باسم "تخثُّر الأوردة العميقة" (DVT).-انقطاع الإمداد الدموي عن كل منطقة في الرئة متصلة بشريان مسدود وهو ما يُعرَف بالاحتشاء الرئوي، ويشكل خطرا على الإنسان لأنه يعيق الرئة عن إمداد بقية الجسم بالأكسجين.-انسداد في الأوعية الدموية بسبب دهون من نخاع عظمة طويلة مكسورة.- يحدث بسبب جزء من ورم.- وجود فقاعات هوائية بالجسم.- يختلف تأثيرها بحسب حجم الجلطة وما إذا كان يوجد مرض رئوي أو قلبي كامن.- ضيق النفس، يظهر على المريض كل مفاجئ ويزداد سوءًا دائمًا مع المجهود.- يظهر ألم الصدر، قد يشعر الإنسان بنوبة قلبية، وألما حادًّا وتشعر به عند التنفس بعمق، أو عند السُّعال، أو الانثناء أو الانحناء.- السُّعال، قد يُنتج السُّعال بلغمًا دمويًّا أو به خطوط دموية.- سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها.- الدوار أو الدوخة.- فرط التعرق.- الحُمَّى.- ألم أو تورم الساقين أو كليهما، عادة في ربلة الساق، نتيجة تخثر وريدي عميق.- الجلد الرطب أو شاحب اللون (الزرقة).

تفاجئ رواد التواصل الاجتماعي بخبر إصابة اليوتيوبر مي ماهر، بجلطة في الرئة، عبر الحساب الرسمي لليوتيوبر الشابة على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".