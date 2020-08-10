إياد نصار: حياتي تغيرت بعد دوري في «الجماعة»

قال الفنان الأردني إياد نصار، إن حياته تغيرت بعد دوره في مسلسل «الجماعة»، مؤكدا أنه لم يتردد في قبول الدور، ولم يشعر بالخوف لأنه مغامر بطبعه.وأضاف «نصار»، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء dmc»، اليوم: «مشروعي الفني بعد الجماعة اختلف تماما، وثقافتي اختلفت بعد دور حسن البنا، لأني اشتغلت على نفسي ثقافيا لأكون على مستوى المشروع».وأردف: «وحيد حامد صاحب فكر، وعنده نقاش دائم لفكرة الإسلام السياسي، وأنا متسق مع هذه الأفكار فوجدت نفسي ضمن المشروع الضخم، وكان نفسي أعمل أحد الحسنين حسن البنا أو حسن الصباح، فلم أتردد عندما عرض عليا دور حسن البنا».