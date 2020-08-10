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محافظات

ضبط «حرامي الكولدير» بالغردقة بعد تداول فيديو الواقعة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:09 م
الأمن
الأمن
كتب- علي عواد
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ألقت أجهزة الأمن بمدينة الغردقة، الإثنين، القبض على صاحب واقعة سرقة كولدير مياه "سبيل"، والذي تم تداول الواقعة عبر صفحات التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من إدارة مرور البحر الأحمر بتحديد هوية مالك تاكسي يقوده شاب صاحب واقعة سرقة كولدير مياه بأحد شوارع الغردقة، وذلك عبر تحديد كود التاكسى.

وتمكن ضباط مرور البحر الأحمر من إلقاء القبض على الشاب عبر أحد الأكمنة، بالتنسيق مع ضباط مباحث الغردقة.

وأمام ضباط مباحث قسم شرطة الغردقة اعترف المتهم بواقعة السرقة، وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لسائق تاكسي يسرق مبرد مياه "سبيل" من أحد شوارع الغردقة، الأمر الذي أثار غضب رواد منصات التواصل معلقين (حتى السبيل بقى بيتسرق)، فيما جاءت تعليقات ساخرة من الواقعة بعد سرقة المبرد الذي أظهر الفيديو رقم سيارة السارق، مطالبين أجهزة الأمن بمديرية أمن البحر الأحمر بالبحث عن السارق والقبض عليه.

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