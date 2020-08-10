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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التشييد والبناء»: انتخابات التجديد النصفى 12 سبتمبر.. والنتائج بعدها بيومين

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:50 م
المصرى لمقاولى التشييد
المصرى لمقاولى التشييد والبناء
علا العلاف
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قال مصدر بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إن انتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس إدارة الاتحاد ستجرى فى ١٢ سبتمبر المقبل، مع الإعلان عن نتائجها فى ١٤ سبتمبر، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يتكون من ٤٥ عضوًا، منهم ١٥ يعينهم وزير الإسكان، و٣٠ عضوًا منتخبًا.
والمرشحون فى انتخابات التجديد النصفى هم: المهندسون أحمد عثمان ومحمد لقمة وأشرف الحفناوى وطارق عبدالمنعم، على مقعد القاهرة الكبرى، والمهندسان محمد العمروسى وعمرو عشماوى، على مقعد إقليم الإسكندرية والبحيرة، والمهندس حسن أبوقديرة، على مقعد مرسى مطروح، والمهندس حسن بدوى، على مقعد إقليم وسط الدلتا.
كما تشهد الانتخابات تنافس المهندسين فوزى الرفاعى ومحمد عبدربه وعبدالباسط الشرقاوى ومحمد حافظ وحسن جمعة، على مقعدى أعمال المبانى، والمهندسين جابر عطية وأحمد إسماعيل، لأعمال التكميلية، والمهندس محسن صلاح، على مقعد الآبار، والمهندسين حمدى عتمان وعبدالمنعم عثمان، على مقعد الإنشاءات المعدنية.

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