عضو تنسيقية الأحزاب: المرأة «عامود الخيمة» في الاستحقاقات الانتخابية

قالت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الشيوخ ذو علاقة متكاملة مع مجلس النواب، واختصاصاته هامة جدًا للمواطن المصري، كما أن المجلس ينظر لمعاهدات الصلح والتفاوض.وعن أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات، قالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حوارها في برنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إن مشاركة المرأة بمثابة الحصان الأسود في الاستحقاقات الانتخابية، والمرأة "عامود الخيمة" لهذه الانتخابات.وأردفت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدم دعما كبيرا للمرأة المصرية، بما منحها حافزا أكبر للتواجد.وذكرت أن مجلس الشيوخ سيثرى الحياة والمشاركة والسياسية، معربة عن أملها في زيادة تمثيل المرأة المصرية.