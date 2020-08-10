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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

اعترافات معالي زايد عن عقدة الزواج: «أنا مش فار تجارب للرجالة»

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:39 م
معالي زايد
معالي زايد
وائل توفيق
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"أرفض أن أحصر كل فكري في الزواج والرجل، لأنني لا أريد أن أكون فأر تجارب بالنسبة للرجل، فأنا أعتبر نفسي أخذت حظي وكان سيئًا، ولست غاضبة على الإطلاق؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يعطي كل شىء، وعموما إذا جاء بشكل جيد فأهلًا وسهلًا، لكنني لا أسعى إليه ولا يشغلني ولا أفكر فيه".

تحدثت الفنانة معالي زايد عن رؤيتها للزواج وعلاقتها بالرجل في حوارها لجريدة الأحرار 1999، مؤكدة
أنها لم تنضم لجمعيات المرأة التي تعارض الرجل، وليس هناك موقف عدائي منه، كانت تؤمن بالصداقة بين الرجل والمرأة بكل حذافيرها، فمن من الممكن أن يكون لها صديق رجل صادق جدًا، لكن عقدة الزواج التي حدثت بداخلها كان سببها ما حدث لها في تجربتين فاشلتين.

أما عن غيابها عن السينما لفترات طويلة، قالت الفنانة الراحلة إنها لم تكن تحب اللهاث في العمل وقبول أي أدوار وترفض العديد من السيناريوهات التي تقرأها وتجدها دون المستوى، لذا كانت تفضل أن تغيب لفترات وتنظر عمل جيد يحقق لها طموحها كممثلة، ولم تكن تخشى أن ينساها الجمهور، لأنه بالنسبة له، بمثابة أخت أو صديقة، كما أن الفنان الجيد لا تنسى أعماله مهما طال الوقت.

وقالت إنها كانت تحلم بدخول عالم التمثيل، وقد تحقق، ثم حلمت بأن تعمل مع ممثلين كبار وقد حدث، وحلمت أن تمثل في التلفزيون ويعرفها الناس ويحفظون أعمالها وقد تحقق، وحلمت أن تكون نجمة سينمائية وقد حدث.

وأكدت في حوارها أنها ليست الأقل حظًا في جيلها، فكلهن في مستوى واحد إلا أن الفنانة يسرا قد سبقتهم قليلًا، لكنهن ليلى علوي، إلهام شاهين، آثار الحكيم على مستوى واحد، فلكل واحدة منهن لها لون وشكل وطريقة.

أما عن أن "الفن لا يؤكل عيش"، قالت معالي زايد إن "صاحب بالين كذاب"، كلها تفشل وبالنسبة لها، فهي لم تفهم في التجارة أبدًا، لاتفهم إلا الفن، ومن الصعب أن يكون الممثل بجانب أي مشروع آخر.

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