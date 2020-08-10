عميد إعلام القاهرة: المرأة أصبحت رقمًا مؤثرًا بالمعادلة السياسية

قالت هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن أهمية مجلس الشيوخ تعود لضمه كوادر الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات.وأضافت، خلال حوارها في برنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، اليوم الإثنين، أن وجود هذه العناصر من الخبراء والمتخصصين جزء مهم جدًا في مناقشة القوانين قبل عرضها على مجلس النواب.وأكدت أن مجلس الشيوخ سيثري الحياة السياسية في مصر، حيث سيضم شخصيات مؤثرة في مجالها.وشددت هويدا مصطفى، عميد كلية بجامعة القاهرة، على أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات، مؤكدة أنها أصبحت رقما مؤثرا جدا في المعادلة السياسية، وقدمت تجربة رائدة، وأكسبت خبرة في مشاركتها بالاستحقاقات السياسية والانتخابية.