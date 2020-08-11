دعاء للميت من الكتاب والسنة مكتوب.. أدعية قبل الدفن وبعده

الدعاء للميت قبل الدفن

- "اللهم زده يقينا وحبا في لقائك، ومتع عينيه برؤية ملائكتك مستبشرين به ومستبشرا بهم".



- "اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه".



- "اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ

اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ".



- "اللهم! اغفرله وارحمه، واعف عنه وعافه،وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد،ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرامن داره، وأهلا خيرا من أهله،وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار

اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك، واجعل ما خرج إليه خيرًا مما خرج منه اللهم أنت ربه وأنت خلقته، وأنت رزقته وأنت هديته للإسلام، وأنت قبضت روحه، وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه. اللَّهم اغفر لِحَيِّنَا وَميِّتِنا، وَصَغيرنا وَكَبيرِنَا، وذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وشَاهِدِنا وَغائِبنَا".

دعاء للميت بعد الدفن

- "اللهم اغفر لفلان فإنه عبدك الذي كان بيننا منذ قليل، وصبرنا على فراقه ولا تجزعنا فيه يا من إذا قدر لطف وعفا" .



- |اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب ياربنا وبارئنا نرجو إجابتك حسن ظننا فيك في غفرانك التام وعفوك عنه، وأن تريحه من سوء ما قدم وتنجيه بأقل ما أنجز وتعفو بعفوك ورضاك الجميل والسمح يا من دعوتنا إلى السمح والعفو وانت خير من اتصف بهما ولك المثل الأعلى".



- "يا الله اغفر له بعدد قطرات دمه وأكثر منها".





- "اللهم إنا نحسبه عندك شهيدا فاجعله كذلك برحمتك ومنّك يا كريم".



- "يا الله أنت المحيي وأنت كذلك المميت، اللهم إنا لا نعترض على قضائك ونسألك أن تجعله نورا وضياءا على ميتنا ومن يسكنون قبره من قبله، اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه. يا الله إرحم عزيزنا، وأكرمه بموته كما أنعمت عليه في الحياة، اللهم عجل له بالخيرات يراها، وألهم أهله الصبر على ما أصابهم وأخلفهم الأكثر خيرا والأفضل للقرب منك ومن ثوابك ورحمتك".

دعاء للميت من الكتاب والسنة

- اللهم وثبت قدمه يوم تزل فيه الأقدام.



- اللهم اسقه من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا.



- اللهم اسقه من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا.

- اللهم ابني له بيتا فى الجنة واجعل ملتقانا به هناك.





- اللهم إن كان المتوفى غير أهلا للوصول إلى رحمتك فرحمتك أهلا لتسعه.





- اللهم ارحمه واغفر له وأكرم منزله اللهم إن (المتوفى) فى ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم.





- اللهم نور له قبره وآنس وحشته ووسع مدخله.





- اللهم أنزل نورًا من نورك عليه.





- اللهم ارحمه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم قه عذابك يوم تبعث عبادك.





-اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.

دعاء للميت قصير للواتس

- اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.





- اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.





- اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا.





- اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.







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يبحث الكثير في هذه الأيام عن دعاء للميت من الكتاب والسنة؛ نظرا لما يوجهه العالم الآن من حالات وفاة بنسب عالية سواء كانت من فيروس كورونا المستجد أو من أمراض أخرى أو حادثة ما، فالموت ابتلاء صعب على الإنسان لرحيله المفاجئ عن جميع من يحبهم.