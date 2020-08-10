«الوطنية للانتخابات»: قرارات الهيئة غير محصنة ويجوز الطعن عليها

كشف المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أن عدد الناخبين 63 مليون ناخب و14092 لجنة فرعية، وعدد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية 18 ألف قاض و27 لجنة عامة.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن قوانين الانتخابات المصرية توفر الضمانة والنزاهة لكل استحقاق يجري، مؤكدًا أن قرارات الهيئة غير محصّنة ويجوز الطعن عليها، لافتًا إلى أن الفرز يتم في اللجان الفرعية بكل شفافية بحضور المرشحين أو مندوبيهم ووكلائهم.وقال نائب رئيس محكمة النقض، إن هناك 47 منظمة محلية تراقب العملية الانتخابية، و14 دولة مصرّح بها لمتابعة الاقتراع و3 مجالس حقوقية، كما أن هناك 33 وسلية إعلامية محلية ستتابع الانتخابات، و162 مؤسسة دولية، وتم توقيع بروتوكول مع الجامعة العربية من أجل متابعة الاستحقاق النيابي.