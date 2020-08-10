«التموين»: تطبيق خدمة جديدة على موقع دعم مصر

أكد تقرير حكومي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بصدد دراسة تطبيق خدمة جديدة على الموقع الإلكتروني لدعم مصر، وهي إمكانية تسجيل طلبات استخراج بطاقات تموينية جديدة لمن تنطبق عليهم الشروط خلال الأيام المقبلة خاصة الأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية والعمالة الموسمية والعمالة المؤقتة وعمال الري والزراعة وموظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والخاص لدخل لايزيد علي ١٥٠٠جنيه والمعاشات ١٢٠٠جنيه والعمالة المؤقتة ٨٠٠ جنيه، وتنتظر قرارا من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.وأوضح التقرير أن هذه الخدمة ينتظرها عدد كبير من المواطنين لتيسير الإجراءات وتقلص استخدام الأوراق، حيث يعتمد التسجيل إلكترونيا وتحمل الفرد المسئولية.وقال التقرير إن الخدمات المتوفرة حاليا على الموقع الإلكتروني خلال فترة انتشار فيروس كورونا تتضمنت الفصل الاجتماعي واستخراج بطاقات مستقلة عن ذويهم للمتزوجين حديثا، وهي ما تسمى بالأسر النووية وخدمة بدل الفاقد والمتوقفة والنقل بين المحافظات حسب محل الإقامة الجديد لصاحب البطاقة.وتابع التقرير: أن الوزارة تستخرج البطاقات لأصحاب الضمان الاجتماعي وبرنامج كرامة وتكافل فور مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي.