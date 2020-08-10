رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين»: تطبيق خدمة جديدة على موقع دعم مصر

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:27 م
بطاقات تموينية
بطاقات تموينية
صلاح عامر
طباعة
أكد تقرير حكومي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بصدد دراسة تطبيق خدمة جديدة على الموقع الإلكتروني لدعم مصر، وهي إمكانية تسجيل طلبات استخراج بطاقات تموينية جديدة لمن تنطبق عليهم الشروط خلال الأيام المقبلة خاصة الأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية والعمالة الموسمية والعمالة المؤقتة وعمال الري والزراعة وموظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والخاص لدخل لايزيد علي ١٥٠٠جنيه والمعاشات ١٢٠٠جنيه والعمالة المؤقتة ٨٠٠ جنيه، وتنتظر قرارا من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح التقرير أن هذه الخدمة ينتظرها عدد كبير من المواطنين لتيسير الإجراءات وتقلص استخدام الأوراق، حيث يعتمد التسجيل إلكترونيا وتحمل الفرد المسئولية.

وقال التقرير إن الخدمات المتوفرة حاليا على الموقع الإلكتروني خلال فترة انتشار فيروس كورونا تتضمنت الفصل الاجتماعي واستخراج بطاقات مستقلة عن ذويهم للمتزوجين حديثا، وهي ما تسمى بالأسر النووية وخدمة بدل الفاقد والمتوقفة والنقل بين المحافظات حسب محل الإقامة الجديد لصاحب البطاقة.

وتابع التقرير: أن الوزارة تستخرج البطاقات لأصحاب الضمان الاجتماعي وبرنامج كرامة وتكافل فور مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي.

موضوعات متعلقة

الكويت: قرار حظر الطيران مع 31 دولة محل تقييم كل 10 أيام

هل تتعرض مصر لموجة كورونا الثانية؟.. متحدث «الصحة» يجيب

بالتفاصيل.. أماكن ومواقيت تصويت الوزراء في انتخابات الشيوخ

انفجار قوي يهز بالتيمور الأمريكية (فيديو)

الصور

image description

عبدالله السعيد يدخل «نادي المئة»

image description

جمهور مصطفى حفناوى يودعه إلى مثواه الأخير

image description

أحد «غواصين الخير»: غياب الوعي سبب ارتفاع حالات الغرق (فيديو)

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

الأكثر قراءة

إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

أول فيديو لتشييع جثمان «اليوتيوبر» مصطفى حفناوى

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

الحلم المفقود لـ أحمد زكي.. سر عدم تقديم أهم أفلامه «عن الخمارات الشعبية»

اعترافات معالي زايد عن عقدة الزواج: «أنا مش فار تجارب للرجالة»

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

نجم الساعة

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

منوعات

الأوراق المطلوبة لعمل تظلم الثانوية العامة 2020

ميرور: دوقة كامبريدج لم تقدم الدعم الكافي لميجان ماركل

موعد بداية العام الدراسي الجديد فى المدارس 2020- 2021

رابط المصرية للاتصالات الرسمي للاستعلام عن فاتور التيلفون الأرضي لشهر أغسطس

مقالات الرأي
ماجد حبته
الجنسية التركية.. تجنيس وتنجيس
د. منى حلمى
قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
مؤمن المحمدي
جبرائيل تلحمى
د. رائد العزاوى
أحمد منصور.. عرَّاب الكذب فى «الجزيرة»
المزيد

الثقافة

«أنا العريس» يواصل عروضه على قاعة صلاح جاهين بالبالون

وزيرا الثقافة والتعليم: بنك المعرفة مبادرة لإعادة بناء إدراك المجتمع

كورونا يعطل تزويد منافذ هيئة الكتاب بالإصدارات الحديثة

خيري حسن يطالب بفصل إبراهيم رضوان من اتحاد الكتاب