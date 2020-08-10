رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير أمريكا بليبيا: بحثنا مع مصر انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:24 م
ريتشارد نورلاند
ريتشارد نورلاند
محمد عمر
طباعة
أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الإثنين، ترحيب الولايات المتحدة بالزخم الناتج عن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، والذي طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يونيو الماضي، بحضور رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وقائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر.

وأوضحت السفارة الأمريكية، في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن نورلاند سافر اليوم إلى القاهرة، عقب المناقشات الأخيرة حول ليبيا بين الرئيس المصري ونظيره الأمريكي، وكذلك بين وزير الخارجية المصري ونظيره الأمريكي، للتشاور مع كبار المسئولين المصريين حول خطوات تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق انسحاب كامل للقوات الأجنبية والمرتزقة، ودعم الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة.

وأضاف البيان: "رحّب السفير نورلاند مع شركائنا المصريين بالزخم الناتج عن إعلان القاهرة في 6 يونيو" وشدّد على دعم الولايات المتحدة لجميع القادة الليبيين الذين يتحلّون بروح المسئولية والساعين إلى حلّ سلمي للصراع من شأنه أن يعيد ليبيا سيادتها، ويعزّز الإصلاحات الاقتصادية ويمنع المزيد من التصعيد الخارجي.

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن نورلاند التقى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، للتعرّف على جهود المجلس للترويج لحلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي مع ضمان إدارة عائدات النفط والغاز بشفافية، وتحسين الحوكمة، بما يؤدّي إلى انتخابات موثوقة وسلمية.

وأعرب نورلاند، عن دعمه لتطلعات رئيس مجلس النواب وتطلعات جميع العناصر الليبية المسئولة، لحلّ ليبي لإنهاء الصراع وضمان مستقبل مستقر ومزدهر للشعب الليبي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالتفاصيل.. أماكن ومواقيت تصويت الوزراء في انتخابات الشيوخ

الفيضانات تقتل 30 شخصًا وتدمر قرابة 4000 منزل فى 4 أيام بالسودان

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

«الصحة»: 174 إصابة جديدة بكورونا و26 وفاة

الصور

image description

عبدالله السعيد يدخل «نادي المئة»

image description

جمهور مصطفى حفناوى يودعه إلى مثواه الأخير

image description

أحد «غواصين الخير»: غياب الوعي سبب ارتفاع حالات الغرق (فيديو)

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

الأكثر قراءة

إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

أول فيديو لتشييع جثمان «اليوتيوبر» مصطفى حفناوى

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

الحلم المفقود لـ أحمد زكي.. سر عدم تقديم أهم أفلامه «عن الخمارات الشعبية»

اعترافات معالي زايد عن عقدة الزواج: «أنا مش فار تجارب للرجالة»

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

نجم الساعة

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

منوعات

الأوراق المطلوبة لعمل تظلم الثانوية العامة 2020

ميرور: دوقة كامبريدج لم تقدم الدعم الكافي لميجان ماركل

موعد بداية العام الدراسي الجديد فى المدارس 2020- 2021

رابط المصرية للاتصالات الرسمي للاستعلام عن فاتور التيلفون الأرضي لشهر أغسطس

مقالات الرأي
ماجد حبته
الجنسية التركية.. تجنيس وتنجيس
د. منى حلمى
قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
مؤمن المحمدي
جبرائيل تلحمى
د. رائد العزاوى
أحمد منصور.. عرَّاب الكذب فى «الجزيرة»
المزيد

الثقافة

«أنا العريس» يواصل عروضه على قاعة صلاح جاهين بالبالون

وزيرا الثقافة والتعليم: بنك المعرفة مبادرة لإعادة بناء إدراك المجتمع

كورونا يعطل تزويد منافذ هيئة الكتاب بالإصدارات الحديثة

خيري حسن يطالب بفصل إبراهيم رضوان من اتحاد الكتاب