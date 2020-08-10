سفير أمريكا بليبيا: بحثنا مع مصر انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الإثنين، ترحيب الولايات المتحدة بالزخم الناتج عن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، والذي طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يونيو الماضي، بحضور رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وقائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر.وأوضحت السفارة الأمريكية، في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن نورلاند سافر اليوم إلى القاهرة، عقب المناقشات الأخيرة حول ليبيا بين الرئيس المصري ونظيره الأمريكي، وكذلك بين وزير الخارجية المصري ونظيره الأمريكي، للتشاور مع كبار المسئولين المصريين حول خطوات تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق انسحاب كامل للقوات الأجنبية والمرتزقة، ودعم الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة.وأضاف البيان: "رحّب السفير نورلاند مع شركائنا المصريين بالزخم الناتج عن إعلان القاهرة في 6 يونيو" وشدّد على دعم الولايات المتحدة لجميع القادة الليبيين الذين يتحلّون بروح المسئولية والساعين إلى حلّ سلمي للصراع من شأنه أن يعيد ليبيا سيادتها، ويعزّز الإصلاحات الاقتصادية ويمنع المزيد من التصعيد الخارجي.وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن نورلاند التقى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، للتعرّف على جهود المجلس للترويج لحلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي مع ضمان إدارة عائدات النفط والغاز بشفافية، وتحسين الحوكمة، بما يؤدّي إلى انتخابات موثوقة وسلمية.وأعرب نورلاند، عن دعمه لتطلعات رئيس مجلس النواب وتطلعات جميع العناصر الليبية المسئولة، لحلّ ليبي لإنهاء الصراع وضمان مستقبل مستقر ومزدهر للشعب الليبي.