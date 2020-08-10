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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

قطار يُنهي حياة طفلة أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالمنيا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:23 م
قطار يُنهي حياة طفلة
قطار يُنهي حياة طفلة
المنيا ـ على حسين
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لقيت طفلة بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا مصرعها إثر اصطدامها بقطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد، حيث تم نقل الجثة للمستشفى العام وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة سير التحقيق.

وتلقى اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتلقيه إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص بمصرع طفلة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمركز أبوقرقاص.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة المقدم علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا ومباحث أبوقرقاص، بإشراف العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، وبفحص البلاغ وإجراء التحريات تبين مصرع الطفلة رحمة يوسف، (6 سنوات)، وتبين أنها تعرضت لصدمة قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد، وبسؤال والدتها أكدت ما جاء بالتحريات وعدم وجود شبهة جنائية وراء مصرع الطفلة.

تم نقل جثة الطفلة لمشرحة مستشفى أبوقرقاص العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم رفع آثار الحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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