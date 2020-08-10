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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

نسرين فؤاد تكتب: «اللص والقديس»

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:23 م
نسرين فؤاد
نسرين فؤاد
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هي حياة لكنها ليست كأي حياة، حياة يحكمها الخوف والاضطراب، بين لص لا يتوقف عن السرقة وابتكار الحيل الجديدة لنجاح جريمته، وبين قديس يروع ويرهب طوال الوقت بجمل من نوعية.. لا تفعل كذا حتى لا تقع في المعصية.

أن يعيش أحدهم بين طرفي معادلة، أحدها لص والآخر قديس، أن يخشى الحياة والتمتع بها حتى لا يَفطن له اللص ويطمع فيما يملك، أو يُفَتِش القديس في كل أفعاله بحثًا عن شبهة خروج عن النصوص والوقوع في بئر الخطيئة، كلاهما يدقق ويتفحص ويطمع ويخطط، كلاهما لا يؤمن بحرية أحد وبحقه في الحياة.

اللص يريد المتعة والتمتع بالدنيا له وحده، لا ينفك يرى أثر النعمة على غيره، حتى تبدأ حاسته الإجرامية في التتبع والبحث عن ثغرة يعبر منها للاستيلاء على تلك النعمة والاستحواذ عليها.

اللص قد يكون لصًا على الطريقة السينمائية يرتدي رداء مخططا بالعرض وملثم الوجه، وقد يكون عصريًا يرتدي الملابس الرسمية ويضع أغلى العطور وتحيط معصمه ساعة بعقارب من الذهب، لكنه يجلس على مقعد سلطة ويحول مكانه إلى ساحة مناسبة لفعل سرقته.

اللص قد يكون ذلك الموظف والمسؤول الفاسد الذي لا يسرق المال فقط، بل يسرق بفساده الأمل في مستقبل أفضل ويسرق الحلم في أن تراها جنة غناء في يومًا ما.

القديس.. ذلك الشخص الممسك بيده ميزان الحلال والحرام، يقف بينك وبين كل شيء بدعوى إفشاء الطهر في الأرض والحفاظ على دفع المعاصي والخطايا.

القديس.. ذلك الشخص الذي يمنعك من كل شيء ويمنع عنك كل شيء لأنها خروج عن النصوص وتجلب العقاب وغضب السماء وتستدعي اللعنات.

القديس هذا من وضع نفسه موضع ظل الإله، يخول لشخصه سلطة التقييم والتقدير والتحديد والفصل الحاسم بين الناس.

هذا مذنب وذاك مؤمن رَشيد، وبين هذا وذاك وجد اللبنانيون أنفسهم، في خندق واحد بين لص لا يهمه سوى جمع كل ما غلى ثمنه وبين قديس يدعى امتلاك تفويض الثواب والعقاب.

إلى أن يحسم أهل لبنان ذلك الصراع المحتد بين ملاك القدسية وبين الفاسدين، تستمر تلك المعركة الأبدية بحثًا عن المخرج والملاذ للوصول إلى بر الحرية والأمان.

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