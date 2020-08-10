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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المريمي يكشف لـ«الدستور» تفاصيل مبادرة عقيلة صالح لحل الأزمة الليبية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:17 م
فتحي المريمي
فتحي المريمي
محمد عمر
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قال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إن رئيس البرلمان عرض على السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نولاند خلال لقائه بالقاهرة اليوم، تفاصيل مبادرته لحل الأزمة الليبية.

وأوضح المريمي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عقيلة صالح اقترح على السفير الأمريكي ضمن خطته أن تكون مدينة سرت مقرا للسلطة الموحدة الجديدة، وتضم تشكيل مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين، وكذلك رئيس الحكومة ونائبين له يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة برقة وطرابلس وفزان.

وأشار المريمي إلى أنه وفقا للمقترح ستكون سرت في حماية قوات أمنية تحمي المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة، وذلك في حال تنفيذ مبادرة المستشار عقيلة صالح وليس الآن.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان، أن هذه القوات الأمنية التي ستتواجد في سرت ستضم عناصر المخابرات العامة وجهاز المباحث العامة وقوات الشرطة، وقد تضم عناصر من الطرف الآخر إن قبلوا بالمبادرة لكن لن يكونوا من أي عناصر إرهابية قد يشاركون في حماية وتأمين سرت.

وقال المريمي: إن السفير الأمريكي لم يطرح مبادرة جديدة لحل الأزمة، إنما تم مناقشة مبادرة المستشار عقيلة صالح فقط، ومبادرة إعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.

وأضاف: "نحن نرى أن طرابلس مغتصبة من قبل الجماعات المسلحة ولديها مشاكل كثيرة، لذا نرى أن تكون سرت المكان المناسب للسلطة الجديدة، وستكون بها قوات أمنية والمخابرات العامة والدعم المركزي لتأمين المقرات الوزارية والحكومية وحماية المسئولين والموظفين".

وتعليقا على قبول حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج لمبادرة رئيس البرلمان، أوضح أن هناك اتصالات دولية في هذا الشأن مع الأطراف الأخرى في المنطقة الغربية.

وأوضح المريمي، أن مباحثات عقيلة صالح مع السفير الأمريكي ركزت على وجوب رحيل القوات التركية بكافة أسلحتها ومن معها من المرتزقة الذين جلبتهم إلى ليبيا من سوريا وغيرها، كما بحث عقيلة صالح استئناف تصدير النفط مع ضرورة التوزيع العادل بين مناطق ليبيا لعوائده.

وبشأن إعلان وزير الخارجية عبدالهادي الحويج دخول ليبيا في مفاوضات مع اليونان لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، أوضح فتحي المريمي أنه من الممكن الوصول إلى هذه الاتفاقية في وقت لاحق، مثلما فعلت مصر واليونان وفق القانون الدولي، وذلك خلافا للاتفاق الذي وقع عليه فائز السراج والرئيس التركي رجب أردوغان بشأن ترسيم الحدود بين ليبيا وتركيا.

وشدد مستشار رئيس البرلمان على أن اتفاقية السراج وأردوغان كانت منافية للقانون الدولي وقانون البحار الدولي كذلك لم يوافق عليها مجلس النواب الليبي بخلاف توقيع السراج بمفرده للاتفاق وهو لا يحق له ذلك وفق اتفاق الصخيرات السياسي الموقع عام 2015، مشيرا إلى أن اتفاقية السراج وأردوغان باطلة وتختلف تماما عن اتفاق مصر واليونان التي جاءت وفق القانون الدولي.

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