6 محاضر لمحلات ملابس مخالفة في حملة تموينية بأكتوبر

نفذت إدارة تموين السادس من أكتوبر، حملة تموينية على المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي بتوجيهات من المهندس طلعت حسن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، للتأكد من التزام التجار بالخصومات والسعرين ما قبل الخصم وما بعد الخصم، والتأكد من وجود التصاريح من مديرية التموين وتحرير محاضر للمخالفين.وكشف المهندس عاطف محمد مدير إدارة تموين أكتوبر، في تصريح لـ"الدستور"، أنه تم تشكيل حملة رقابية من عبير علي رئيس التجارة الداخلية ومرافقة موظفي الإدارة هويدا كمال ونيفين نبيه.وأسفرت الحملة عن عدد ٦ محاضر، وهي عدد ٣ محاضر لمحلات ملابس عدم وجود تصريح أوكازيون و٣ محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.