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منوعات

ميرور: دوقة كامبريدج لم تقدم الدعم الكافي لميجان ماركل

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:11 م
ميجان ماركل
ميجان ماركل
منة سالم
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اعتقدت ميجان ماركل، دوقة ساسكس السابقة، أن شقيقة زوجها كيت ميدلتون "دوقة كامبريدج" ستقدم لها يد المساعدة، ولكن بشهادة جميع المقربين، هما ببساطة امرأتان مختلفتان تمامًا، وفقا لصحيفة "ميرور".

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها اليوم، إلى أن دوقة كامبريدج لم تقدم دعمًا كافيًا لميجان ماركل عندما تعلمت طقوس الحياة الملكية، لتجد الثانية نفسها في مهب الريح، وسط العديد من الصراعات الفكرية التي لا تتناسب مع شخصيتها.

ويقول أوميد سكوبي، الذي كتب كتاب "العثور على الحرية" في حديثه لبرنامج Good Morning America قبل إصدار الكتاب: "هاتان امرأتان لديهما القليل من القواسم المشتركة".

وبسؤاله عن قصة قيام ميجان بجعل كيت تبكي، قال: "هذا الكلام غير صحيح وأبعد ما يكون عن الحقيقة".

وأشار الخبير الملكي أوميد سكوبي، إلى أن دوقة ساسكس، 38 عامًا، تتمتع بحرية أكبر في التحدث "من القلب" في مواضيع تشمل الظلم العنصري والمساواة بين الجنسين، خاصة أنها الآن تعيش في لوس أنجلوس، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

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