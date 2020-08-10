الصحة التونسية: تسجيل 20 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الإثنين، عن تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (17 حالة إصابة محلية و3 حالات إصابة وافدة).وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه تم إجراء 650 تحليلًا مخبريًا، من بينها 24 تحليلًا في إطار متابعة المرضى السابقين، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للتحاليل 105356 تحليلا.وأضافت أنه تم تسجيل 32 تحليلا إيجابيا، من بينها 20 حالة إصابة جديدة (17 حالة إصابة محلية، و3 حالات إصابة وافدة)، و12 تحليلًا إيجابيًا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس 1717 حالة.