تعقيم اللجان كل ساعة.. «الصحة» تكشف استعدادتها لانتخابات الشيوخ

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، استعدادات الوزارة لانتخابات مجلس الشيوخ المقررة غدًا الإثنين.وقال مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»: هناك تواصل دائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث توجد سيارات إسعاف أمام مقار اللجان الانتخابية مع رفع درجة الاستعداد للقصوى في المستشفيات»، لافتًا إلى وجود 7 آلاف فرقة طبية و2850 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين الانتخابات.أوضح أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة شددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال الانتخابات، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين وعوامل التهوية باللجان، مناشدًا المواطنين بارتداء الكمامات والإجراءات الوقائية خلال المشاركة في العملية الانتخابية.أشار إلى أن الوزارة ستوفر كمامات وكحول في اللجان الانتخابية مع إجراء تعقيم للجنة كل ساعة، لافتًا إلى أنه تم تعيين موظف بكل لجنة انتخابية لتنظيم الطوابير والتأكد من تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.