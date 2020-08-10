نائب وزير الخارجية يناقش استئناف التحرك النشط إفريقيا

عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية، برئاسة السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اجتماعًا صباح اليوم الإثنين، بحضور ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية.وتناول الاجتماع استئناف التحرك النشط على الساحة الإفريقية بالتزامن مع العودة التدريجية للنشاط الاقتصادى والرحلات الجوية ونشاط القطاع الخاص، والخطوات المتخذة لتطوير وإعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد والتصدير وتعزيز نشاطها فى الدول الإفريقية، وتكثيف البنك المركزى جهوده لتدشين شركة ائتمان مخاطر الصادرات والاستثمارات المصرية فى المستقبل القريب، وتوجه عدة بنوك مصرية لفتح فروع لها أو الاستحواذ على بنوك فى العواصم الإفريقية.