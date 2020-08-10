وزيرة التخطيط تُدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ بالشهيد أبوعميرة

تُدلي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، صباح غدٍ، بصوتها في مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبوعميرة.وتنطلق، غدًا، انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر، والتي تستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبل 11 و12 أغسطس الجاري، ويحق لـ63 مليون مواطن التصويت من خلال 27 لجنة عامة موزّعة على محافظات مصر المختلفة.ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 787 مرشحًا بنظامي الفردي والقائمة، موزعة على 27 محافظة كالتالي: "أسوان 12 مرشحًا، أسيوط 28 مرشحًا، الإسكندرية 67 مرشحًا، الإسماعيلية 9 مرشحين، الأقصر 25 مرشحًا، البحر الأحمر 10 مرشحين، البحيرة 41 مرشحًا، الجيزة 73 مرشحًا، الدقهلية 43 مرشحًا، السويس 13 مرشحًا، الشرقية 47 مرشحًا، الغربية 30 مرشحًا، الفيوم 10 مرشحين، القاهرة 98 مرشحًا، القليوبية 60 مرشحًا، المنوفية 30 مرشحًا، المنيا 27 مرشحًا، الوادى الجديد مرشحين اثنين، بنى سويف 23 مرشحًا، بورسعيد 8 مرشحين، جنوب سيناء 5 مرشحين، دمياط 17 مرشحًا، سوهاج 35 مرشحًا، شمال سيناء 7 مرشحين، قنا 42 مرشحًا، كفر الشيخ 20 مرشحًا، مرسى مطروح 5 مرشحين".