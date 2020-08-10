رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزيرة التخطيط تُدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ بالشهيد أبوعميرة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:56 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
طباعة
تُدلي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، صباح غدٍ، بصوتها في مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبوعميرة.

وتنطلق، غدًا، انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر، والتي تستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبل 11 و12 أغسطس الجاري، ويحق لـ63 مليون مواطن التصويت من خلال 27 لجنة عامة موزّعة على محافظات مصر المختلفة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 787 مرشحًا بنظامي الفردي والقائمة، موزعة على 27 محافظة كالتالي: "أسوان 12 مرشحًا، أسيوط 28 مرشحًا، الإسكندرية 67 مرشحًا، الإسماعيلية 9 مرشحين، الأقصر 25 مرشحًا، البحر الأحمر 10 مرشحين، البحيرة 41 مرشحًا، الجيزة 73 مرشحًا، الدقهلية 43 مرشحًا، السويس 13 مرشحًا، الشرقية 47 مرشحًا، الغربية 30 مرشحًا، الفيوم 10 مرشحين، القاهرة 98 مرشحًا، القليوبية 60 مرشحًا، المنوفية 30 مرشحًا، المنيا 27 مرشحًا، الوادى الجديد مرشحين اثنين، بنى سويف 23 مرشحًا، بورسعيد 8 مرشحين، جنوب سيناء 5 مرشحين، دمياط 17 مرشحًا، سوهاج 35 مرشحًا، شمال سيناء 7 مرشحين، قنا 42 مرشحًا، كفر الشيخ 20 مرشحًا، مرسى مطروح 5 مرشحين".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكويت: قرار حظر الطيران مع 31 دولة محل تقييم كل 10 أيام

وزير التموين يكشف المخالفة «الأكثر خطورة» فى المخابز

«نحن على الهواء».. أردوغان يتعرض لموقف محرج

بالتفاصيل.. أماكن ومواقيت تصويت الوزراء في انتخابات الشيوخ

الصور

image description

عبدالله السعيد يدخل «نادي المئة»

image description

جمهور مصطفى حفناوى يودعه إلى مثواه الأخير

image description

أحد «غواصين الخير»: غياب الوعي سبب ارتفاع حالات الغرق (فيديو)

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

الأكثر قراءة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

الإطاحة بوزير الدفاع الإثيوبي ومسئولين آخرين من الحزب الحاكم

أول فيديو لتشييع جثمان «اليوتيوبر» مصطفى حفناوى

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

رفضت مغادرة مصر وشاركت في 158 فيلمًا.. لعنة ابنة شقيق رئيس تركيا

برقية تحذير.. سر مقاطعة نور الشريف لـ محمد خان

«تحجبت وشيدت مسجدًا للأخوات».. كيف انضمت نوال السعداوي للإخوان؟

نجم الساعة

«منسي حيّ ميتنسيش».. جرافيتي شهيد «البرث» يُزين مدينة 15 مايو (فيديو)

منوعات

موعد بداية العام الدراسي الجديد فى المدارس 2020- 2021

رابط المصرية للاتصالات الرسمي للاستعلام عن فاتور التيلفون الأرضي لشهر أغسطس

كيفية الحصول على دراجة وزارة الشباب والرياضة؟

باحثون يعثرون على أدوات حجرية عمرها 8000 عام بسلطنة عمان واليمن

مقالات الرأي
ماجد حبته
الجنسية التركية.. تجنيس وتنجيس
د. منى حلمى
قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
مؤمن المحمدي
جبرائيل تلحمى
د. رائد العزاوى
أحمد منصور.. عرَّاب الكذب فى «الجزيرة»
المزيد

الثقافة

«أنا العريس» يواصل عروضه على قاعة صلاح جاهين بالبالون

وزيرا الثقافة والتعليم: بنك المعرفة مبادرة لإعادة بناء إدراك المجتمع

كورونا يعطل تزويد منافذ هيئة الكتاب بالإصدارات الحديثة

خيري حسن يطالب بفصل إبراهيم رضوان من اتحاد الكتاب