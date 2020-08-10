موريتانيا تدعو لتعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب

أهابت موريتانيا بكل الشركاء في مجال محاربة الإرهاب باتخاذ التدابير الكفيلة بوضع تعهداتهم والتزاماتهم حيز التنفيذ، لاستئصال جذور الإرهاب بالمنطقة.وأكدت الخارجية الموريتانية إثر اغتيال مواطنين من النيجر وفرنسا كانوا في مهمة خيرية، في بيان نقلته الإذاعة الموريتانية، مساء الإثنين: أنه لا بدّ من التعاون عبر مقاربة مندمجة توازي بين اتخاذ الإجراءات الأمنية الحازمة ووضع الأسس للتنمية المستديمة، ولا بدّ من تعزيز العمل المشترك بين مجموعة دول الخمس في الساحل لتصفية كافة أشكال التطرف العنيف والجريمة المنظمة في المنطقة طبقا للترتيبات المقررة من طرف دول المجموعة.وقدمت موريتانيا التي ترأس دول الساحل الإفريقي التعازي إلى البلدين الصديقين، حكومة وشعبا، وإلى كل أسر الضحايا، مؤكدة تمسكها بتعزيز العمل المشترك بين دول الساحل الخمس، لتصفية كل أشكال التطرف العنيف والجريمة المنظمة في منطقة الساحل.