وزيرا خارجية البحرين واليونان يبحثان التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مع وزير خارجية اليونان، نيكوس دنياس، خلال اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، سبل تنمية التعاون الثنائي والوصول به إلى مستويات أكثر تقدمًا، خدمةً للمصالح المشتركة للبلدين.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنه تم- خلال الاتصال- تأكيد عمق علاقات الصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية اليونان، وما تشهده من تطور وتقدم ملموس في كافة المجالات، واستعرض الجانبان أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.