وزير الدفاع العراقي يبحث مع مسئول عسكري روسي تعزيز التعاون

بحث وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، بمقر الوزارة، اليوم الإثنين، مع نائب مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الروسي، ألكسي فرولكين، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.وذكرت وزارة الدفاع العراقية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن المسئولين استعرضا سبل تعزيز التعاون بين العراق وروسيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.