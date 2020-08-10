وزير الدفاع العراقي يبحث مع مسئول عسكري روسي تعزيز التعاون
الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:48 م
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بحث وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، بمقر الوزارة، اليوم الإثنين، مع نائب مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الروسي، ألكسي فرولكين، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وذكرت وزارة الدفاع العراقية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن المسئولين استعرضا سبل تعزيز التعاون بين العراق وروسيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وزارة الدفاع العراقية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن المسئولين استعرضا سبل تعزيز التعاون بين العراق وروسيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.