32 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 32 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأكد بيان لوزارة الصحة بثته الإذاعة الموريتانية، مساء اليوم الإثنين، أنه وخلال الـ24 وبعد إجراء 217 فحصا تم تسجيل 32 إصابة بالفيروس، ليرتفع اجمالي الإصابات منذ الرابع عشر مارس في موريتانيا إلى 6550 مصابا.وأضاف البيان أنه تم كذلك تعافي 43 مصابا ليصل إجمالي حالات الشفاء 5623، فيما بلغ إجمالي الوفيات 157 شخصا في حين يواصل 870 مصابا علاجهم في المستشفيات.