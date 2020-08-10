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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الإنتاج الحربي يدلي بصوته في مدينة نصر

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:47 م
المهندس محمد مرسي
المهندس محمد مرسي
إيمان ماهر
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يدلي المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة، غدا، بمدرسة عباس العقاد الثانوية في مدينة نصر.

وتنطلق، غدًا، عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجري تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض (أساسي واحتياطي) ومعاونة 120 ألف موظف.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامي بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستوري، حيث قامت «الوطنية للانتخابات» بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التي تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.

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