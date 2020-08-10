سيرين عبدالنور عن استقالة حكومة حسان دياب: «خلصونا منكن»

علقت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، على استقالة حكومة حسان دياب، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".وقالت سيرين في تغريدتها: "بما إنو استقالة الحكومة، فَعلى صحة السلامة كلن يعني كلن ما بقى تعملو اتفاقيات انتو ناس يا فاسدين يا موافقين على الفساد ودايرين دينتكن الطرشة كرمال جيبكن خلصونا منكن يا بلا كرامة بروح العاشق بيجي المشتاق".وكان حسان دياب، رئيس وزراء لبنان، قد أعلن عن استقالته هو وحكومته مساء اليوم وعلقت الرئاسة اللبنانية بجعلها حكومة تسيير أعمال.